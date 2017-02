Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

272,23 USD +1,22% (17.02.2017, 22:00)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (21.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla-Chef Elon Musk verspreche hippe Elektroflitzer zum kleinen Preis. Dafür werde er verehrt wie ein König, werde von seinen Fans auf Händen getragen und mit Geld überschüttet. Mittwoch nach Börsenschluss in den USA werde das Unternehmen seine Q4-Zahlen veröffentlichen.In Ausgabe 02/2016 habe DER AKTIONÄR ein Kursziel von 260 Dollar in Aussicht gestellt. Der US-Titel sei sogar noch weiter marschiert. Und zwar von 180 auf 280 Dollar in weniger als drei Monaten.Investoren sollten sich im Anschluss an die Q4-Zahlen auf eine hohe Volatilität einstellen. Die letzten schwachen letzten Quartalszahlen hätten Anleger sofort zum Anlass genommen, nach einem kurzen Schwächeanfall wieder einzusteigen und die Tesla Motors-Aktie auf neue Höchstkurse zu treiben. Gut möglich, dass Elon Musk Neuigkeiten bezüglich der Produktion des Model 3 vorstelle. Das könnte dem Papier des Elektroautoherstellers neue Fantasie verleihen.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät, die Tesla Motors-Aktie zu halten. (Analyse vom 21.02.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:260,05 EUR +0,68% (21.02.2017, 12:47)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:260,00 EUR +0,58% (21.02.2017, 13:03)