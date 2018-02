Kursziel

Tesla Motors-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: - Verkaufen Nord LB Frank Schwope 06.02.2018 195 Sell UBS Colin Langan 02.02.2018 411 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 31.01.2018 240 Underperform Jefferies & Co Philippe Houchois 24.01.2018 170 Underperform Cowen and Company Jeffrey Osborne 22.01.2018 500 Buy Instinet Romit Shah 08.01.2018 379 Equal-weight Morgan Stanley Adam Jonas 08.01.2018 185 Underweight J.P. Morgan Securities Ryan Brinkman 08.01.2018 210 Underweight Barclays Brian A. Johnson, Dan Levy 05.01.2018 300 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 04.01.2018 - Neutral Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 22.12.2017 250 Sell Cascend Securities Eric Ross 05.12.2017 265 Market perform Sanford C. Bernstein & Co Toni Sacconaghi 14.11.2017 367 Neutral Citigroup Itay Michaeli 10.11.2017 205 Sell Goldman Sachs David Tamberrino 03.11.2017 310 Hold Deutsche Bank Rod Lache 02.11.2017

Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 329,6875 -1,03% (06.02.2018, 17:45)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (06.02.2018/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla Motors-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor Quartalszahlen zu? 500 oder 170 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla Motors-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Motors wird am 7. Februar 2018 die Zahlen für das vierte Quartal präsentieren.Im dritten Quartal rutschte der Konzern stärker als erwartet in die roten Zahlen. Unter dem Strich fiel ein Verlust in Höhe von 619 Mio. USD (533 Mio. Euro) an, wie Tesla am 01.11.2017 mitteilte. Es war der höchste Fehlbetrag, den Tesla bislang in einem Quartal verkraften musste. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte Tesla 22 Mio. USD verdient. Der Umsatz stieg um knapp 30% auf 3,0 Mrd. USD, das war mehr als von Analysten erwartet. Zu den Problemen bei der anlaufenden Massenfertigung von Teslas erstem Mittelklasse-E-Auto Model 3 hieß es im Brief an die Aktionäre lediglich, die Produktion sei in der Startphase eine Herausforderung und werde stetig erhöht. "Wir machen weiter Fortschritte, die anfänglichen Engpässe zu lösen". Mit lediglich 260 hergestellten Fahrzeugen verfehlte Tesla seine Ziele für das Model 3 in Q3 massiv.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla Motors-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla Motors-Aktie auf einen Blick:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:266,01 Euro -3,09% (06.02.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:266,95 Euro -0,74% (06.02.2018, 17:54)