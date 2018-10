ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (23.10.2018/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Konzern öffne am 24. Oktober nach US-Börsenschluss die Bücher. Die Vorzeichen für eine deutliche Verbesserung gegenüber den tiefroten Quartalen des ersten Halbjahres stünden gut, denn Tesla habe endlich das Model 3 (und zunächst zu relativ hohen Verkaufspreisen) in den Verkauf gebracht. Doch reiche das für Gewinne? Und wie werde der Ausblick?Jamie Powell, Autor der "Financial Times", habe in seinem Tesla-Rechenmodell einen Nettoverlust von knapp 129 Mio. USD für Q3 ermittelt. Die Analysten seien hinsichtlich Teslas drittem Quartal im Gegensatz zuversichtlicher gestimmt, würden aber erst zum Jahresende mit schwarzen Zahlen rechnen. Doch nicht alle seien so optimistisch. Fondsmanager David Einhorn sehe den US-Elektroautobauer kurz vor der Apokalypse. In einem Investorenbrief habe er Tesla mit der insolventen Investmentbank Lehman Brothers verglichen, so Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2018)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:224,65 EUR -0,07% (23.10.2018, 10:30)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:225,25 EUR -1,05% (23.10.2018, 10:44)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:260,95 USD +0,37% (22.10.2018, 22:00)