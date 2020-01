ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (24.01.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) charttechnisch unter die Lupe.Keine Frage: Die Tesla-Aktie zähle zu den absoluten Börsen-Highflyern der letzten Monate. Seit Juni vergangenen Jahres habe sich der Titel in der Spitze mehr als verdreifacht. In diesem Jahr setze sich die Erfolgssträhne mit einem Kurszuwachs von rund 150 USD nahtlos fort. Deshalb bedürfe es fast keiner Erwähnung, dass der Aufwärtstrend absolut intakt sei. Das neue Allzeithoch bei 594 USD sei für diese These der beste Beleg. Technisch motivierte Anleger könnten deshalb weiter am Ball bleiben.Dennoch sei derzeit nicht alles eitel Sonnenschein. Schließlich schlage sich die Rally der letzten Monate in einer heißgelaufenen Verfassung der Aktie nieder. Sowohl auf Tages- und Wochen- als auch auf Monatsbasis notiere beispielsweise der RSI in seiner oberen Extremzone. Vor diesem Hintergrund komme dem Aufwärtstrend (akt. bei 505 USD), welcher die Hochs der Jahre 2014 und 2017 verbinde, eine Schlüsselrolle zu. Ein Rückfall unter die angeführte Trendlinie würde die beschriebene Rally mit einem Fragezeichen versehen und zumindest für eine temporäre Verschnaufpause sorgen. Die alten Ausbruchsmarken bei 390/380 USD würden einen weiteren Rückzugsbereich bilden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:520,20 EUR +0,54% (24.01.2020, 09:17)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:519,50 EUR +0,41% (24.01.2020, 09:32)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:572,20 USD +0,46% (23.01.2020, 22:00)