XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

701,20 EUR -2,39% (09.02.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

843,95 USD -2,25% (09.02.2021, 19:53)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (09.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musks Mut neue Wege zu gehen sei unumstritten. Tesla sei der Trendsetter in Sachen E-Mobility, Software und Autonomes Fahren. Neben Tesla habe Elon Musk Projekte wie SpaceX und Hyperloop ins Rennen geschickt. Am Montag habe Musk erneut für Schlagzeilen gesorgt.Der Elektroautohersteller habe 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert. Das seien immerhin rund acht Prozent der zuletzt rund 19 Milliarden Dollar an vorhandenen liquiden Mittel - oder in etwa die Summe, die Tesla 2020 durch den Verkauf von C02-Zertifikaten eingenommen habe.Durch das Bitcoin-Invest öffne sich Tesla für digitale Währungen. Denn der Konzern wolle in naher Zukunft Zahlungen in Bitcoin bei Käufen von Autos und anderen Produkten akzeptieren, wie am Montag aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgegangen sei.Darüber hinaus habe Tesla zuletzt positives Feedback von Wedbush-Analyst Dan Ives erhalten. Der Experte habe sein Kursziel für die Aktie um 33 Prozent auf 950 Dollar angehoben. Ives habe gesagt, dass Tesla trotz des zunehmenden Wettbewerbs "an der Spitze des Elektrofahrzeugbergs bleibt". Angesichts der "starken" globalen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen erwarte Ives nun, dass Tesla im Jahr 2022 die Schwelle von 1 Million Elektroautos knacken werde.Zwar sei die erhoffte positive Überraschung bei der Vorlage der Jahreszahlen vor wenigen Tagen ausgeblieben, dennoch habe die Tesla-Aktie nach einer kurzen Atempause schon wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Musk liefere in schöner Regelmäßigkeit positive Schlagzeilen. Mit der Bitcoin-Story stelle sich Tesla erneut als First Mover der Auto-Industrie auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:698,40 EUR -2,42% (09.02.2021, 20:08)