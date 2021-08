NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

699,10 USD -2,17% (06.08.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (09.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Obwohl der US-Konzern letzte Woche starke Zahlen veröffentlicht habe, sei die Reaktion an der Börse verhalten ausgefallen. Erst verspätet sei es zu einer starken Kursbewegung gekommen. Aus charttechnischer Sicht habe die Tesla-Aktie dabei eine wichtige Hürde überwunden und ein Kaufsignal generiert. Trotz der aktuellen Schwäche gebe es also wieder Hoffnung für das Papier.Bereits Ende Juni habe die Tesla-Aktie bei 660 USD aus einer mittelfristigen Dreiecksformation nach oben ausbrechen können, die sie seit Januar ausgebildet habe. Anstatt einer dynamischen Aufwärtsbewegung habe sich der Kurs allerdings innerhalb in einer schmalen Range zwischen 620 und 700 USD bewegt. Dabei habe der Wert mehrfach die Unterstützung an der 200-Tage-Linie bei rund 645 USD angetestet.Ende Juli sei es schließlich an dieser Marke zu einem Rebound gekommen und der Titel sei währenddessen aus der Range ausgebrochen. Aber auch dieses Mal sei ein anhaltender Höhenflug ausgeblieben, da das Papier am Freitag erneut an das Ausbruchsniveau zurückgesetzt habe. Dennoch bestehe Hoffnung: Könne diese Marke erfolgreich getestet werden, würde das den Ausbruch bestätigen und eine Fortsetzung des Anstiegs bis zur nächsten Hürde am Zwischenhoch bei 780,79 USD wäre recht wahrscheinlich.Für die Tesla-Aktie sei es nun wichtig, dass das Ausbruchsniveau an der 700-USD-Marke halte. Kurz- bis mittelfristig wäre dann mit einer anhaltenden Aufwärtsbewegung zu rechnen. Auch wenn das Papier nach wie vor hoch bewertet sei. Das Momentum spreche für die Tesla-Aktie, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:602,40 EUR +1,35% (09.08.2021, 14:26)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:603,90 EUR +0,97% (09.08.2021, 14:10)