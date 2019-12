Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (12.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erneut ein guter Tag für die Tesla-Aktie. Die Autoexperten von edmunds hätten nun das Model 3 offiziell zum "besten Elektroauto" gekürt. Die neuen Features, Technology, der Preis und die Fahrdynamik seien bemerkenswert. Anfangs hätten die Tester noch etwa die schwachen Bremsen kritisiert, doch Tesla habe mit Updates für Verbesserung gesorgt. Tatsächlich sei das Model 3 weiterhin konkurrenzlos in seiner Klasse - BMW kontere erst 2021 mit dem i4 und auch Audi, VW oder Mercedes hätten noch keine vergleichbare Elektro-Limousine auf die Straße gebracht.Die ansatzlose Beschleunigung eines Elektroautos habe auch die Tochter von Jim Cramer begeistert. Der wohl bekannteste, auf jeden Fall aber lauteste US-Börsenguru habe nun in der TV-Sendung Mad Money erzählt, dass ihn seine Tochter nach der Fahrt in einem Model 3 zugerufen habe: "Kaufe eines!".Jim Cramer habe die Tesla-Aktie nach dem IPO zum "Verkauf" gestellt aber seine Meinung im Laufe der Jahre immer wieder einmal geändert. Nun habe er gesagt, dass ihn der Kult im Tesla fasziniere: "Tesla hat alle Zutaten eines Gewinners."Die Aktie sei auf dem besten Weg dahin. Nach dem heutigen Kursgewinn bleibt das Momentum hoch und das Papier könnte auf Jahressicht sogar noch ins Plus laufen, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.12.2019)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:323,35 Euro +1,03% (12.12.2019, 16:56)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:322,80 Euro +1,91% (12.12.2019, 17:07)