Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

476,75 EUR +0,54% (18.05.2021, 09:11)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

475,00 EUR -1,82% (17.05.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

576,83 USD -2,19% (17.05.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (18.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Michael Burry habe erfolgreich und gegen den Widerstand seiner Anleger auf das Platzen der Immobilienblase gesetzt. Die Geschichte sei sogar verfilmt worden: In "The Big Short" werde Burry von Oscar-Preisträger Christian Bale gespielt. Jetzt setze der eigenwillige Investor voll auf den Kurs-Absturz der Tesla-Aktie.Laut Unterlagen der US-Börsenaufsicht habe Burry zum Ende des ersten Quartals Tesla-Puts gegen 800.100 Aktien gehalten. Das habe zu diesem Zeitpunkt einer Short-Wette von 534 Millionen Dollar entsprochen.Burry habe in einem inzwischen gelöschten Tweet durchblicken lassen, was der Grund für seine Skepsis gegenüber Tesla sei: Die Abhängigkeit des Unternehmens von regulatorischen Maßnahmen.Tesla-Skeptiker würden unter anderem kritisieren, dass das Unternehmen seine Gewinne vor allem dem Verkauf von CO2-Zertifikaten verdanke.Tesla sei im Montag zunächst deutlich gefallen, habe gegen Ende die Verluste aber auf ein Minus von rund zwei Prozent begrenzen können.Michael Burry sei zuletzt mit seiner GameStop-Position im Fokus der Finanzszene gewesen. Er habe zeitweise einen Anteil von mehr als fünf Prozent an GameStop besessen und so den Reddit-Hype vor einigen Monaten inspiriert. Burry selbst habe allerdings verkauft, bevor die irrwitzige Rally begonnen habe.Burry zufolge reite der Markt angesichts enormer Kreditspekulationen derzeit auf Messers Schneide. Die Archgeos-Pleite, die vor einigen Wochen zahlreiche (China-)Tech-Kurse habe einbrechen lassen, könnte demnach nur der Anfang gewesen sein. Auch bei Tesla selbst sei zuletzt nicht alles rund gelaufen. "Der Aktionär" bleibe jedoch grundsätzlich zuversichtlich für den Aktienmarkt, da nur vereinzelt Bewertungsexzesse erkennbar seien. An einen Leerverkauf sollten sich selbst in solchen Fällen höchstens sehr erfahrene Anleger wagen.Korrekturen bei äußerst ambitioniert bewerteten Aktien wie Tesla sind grundsätzlich gesund und können für risikobewusste Anleger auch Einstiegschancen sein, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Ein Beispiel: Seit der jüngsten "Aktionär"-Empfehlung Ende September 2020 liege Tesla trotz laufender Korrektur noch mehr als 100 Prozent im Plus. (Analyse vom 17.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: