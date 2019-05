Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe am Montag im Handelsverlauf an der New Yorker Börse zwischenzeitlich mehr als 7% nachgegeben. Das Papier sei kurzzeitig unter die 200-Dollar-Marke auf 195,25 Dollar abgesackt. Das sei der niedrigste Stand seit dem 13. Dezember 2016 gewesen. Anleger würden zunehmend skeptisch. Lohne sich gerade jetzt der Kauf der Aktie?Vor wenigen Tagen habe Tesla-Chef Elon Musk in einer Rund-Mail an seine Mitarbeiter dazu aufgerufen, jeden Arbeitsablauf zu analysieren. Musk wolle die Produktion noch effizienter machen. "Seine Produktion ist immer noch zu teuer und mit scheinbar hohen Nacharbeitskosten belastet", habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Analysten würden zunehmend skeptisch. Needham-Analystin Rajvindra Gill zum Beispiel schlage wegen der Autopilot-Funktion vorsichtige Töne an. "Sie war einer der Gründe für die hohe Bewertung", habe Gill in einer Notiz an die Kunden geschrieben und hinzugefügt, dass Anzeichen von Sicherheitsproblemen rund um die Funktion den Wert der Marke Tesla verschlechtern könnten.Auch Wedbush-Analyst Dan Ives bleibe skeptisch. Für ihn sei es eine "Herkulesaufgabe", die Produktionsprognose zum Jahresende zu erfüllen. Zuletzt habe Tesla-Chef Elon Musk 360.000 bis 400.000 Autos als Jahresziel ausgegeben.Auch der Handelskrieg zwischen den USA und China könnte Tesla belasten. Die China-Verkäufe dürften im Jahr 2019 mit 150.000 Autos geplant sein. Mache US-Präsident Donald Trump seine Ankündigung wahr und die Chinesen würden mit Gegenmaßnahmen reagieren, könnte Tesla in eine sehr schwierige Situation kommen. Der Großteil der Elektroflitzer werde nämlich in den USA gebaut in Richtung China exportiert. Zölle auf die Autos würden die Magen kaputt machen.Anleger sollten vorerst abwarten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: