Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 295,20 (14.09.2018)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (17.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Produktionsstart des Tesla Model 3 sei holprig verlaufen. Mit Ach und Krach seien im Juni schließlich die angestrebten 5.000 Model 3 vom Band gelaufen. Jetzt stehe Elon Musk vor einem neuen Problem. Man habe Schwierigkeiten, bereits produzierte Modelle an die Kunden auszuliefern. "Wir sind von der Produktions-Hölle in die Auslieferungs-Hölle gekommen", habe Musk eingeräumt. Jedoch mache der Autobauer hier enorme Fortschritte und das Problem sollte in Kürze gelöst sein. Musk sei jedoch unkonkret geblieben, wie er die Autos zukünftig rechtzeitig ausliefern möchte.Bei den Verkäufen habe Tesla schon auf die Bremse drücken müssen: Die Versprochenen 500.000 Autos im Jahr 2018 könnten nicht mehr erreicht werden - es würden wohl nur etwas über die Hälfte. Weitere Käufer sollten von den anscheinend langen Wartezeiten eher abgeschreckt sein - schlecht für Tesla.Es bleibe abzuwarten, ob Tesla die längeren Lieferzeiten in den Griff bekomme. Immerhin: Musk zeige sich optimistisch. Für ihn sei das Problem leichter zu bewältigen, als die Produktions-Hölle im letzten Jahr, so Jonas Lerch von "Der Aktionär" in einer aktuellen Tesla-Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:251,00 EUR -1,39% (17.09.2018, 12:35)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:251,00 EUR +1,02% (17.09.2018, 12:31)