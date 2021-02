XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (23.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Wert der Tesla-Aktie habe sich im letzten Jahr versiebenfacht. Während Tesla-Aktionäre gejubelt hätten, seien durch den steigenden Aktienkurs reihenweise Shortseller in Bedrängnis geraten. Wenn es nach dem bekannten Hedgefondsmanager Michael Burry gehe, folge tatsächlich bald ein dramatischer Kurseinbruch.Burry sei bekannt geworden, weil er vor der Finanzkrise 2008 die Immobilienblase erkannt und gegen Hypotheken-Wertpapiere gewettet habe. Nun setze er auf einen ähnlichen Kursverfall bei Tesla: "Meine letzte Short-Position ist größer und größer und größer geworden", so Burry auf Twitter. Mittlerweile habe der Investor den Tweet gelöscht.Vor wenigen Tagen habe er mit der Kritik nachgelegt. Das Finanzsystem sei nicht davon bedroht, wenn die Tesla-Aktie im Laufe des Jahres auf unter 100 Dollar crashe. "Aber es würde das Ende einer Ära für eine bestimmte Art des Investierens einleiten", so Burry.Auch die Meldung des Autobauers, Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden Dollar gekauft zu haben, habe der Investor kritisiert. Er habe Musk vorgeworfen, damit von Teslas Schwächen auf dem chinesischen Markt abzulenken.Investoren sollten sich von Michael Burrys markigen Worten nicht beunruhigen lassen. Die Korrektur sei nach dem steilen Anstieg nicht sonderlich überraschend gekommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:552,50 EUR -6,07% (23.02.2021, 16:14)