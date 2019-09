Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (26.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Ein Analyst bescheinige dem US-Elektroautobauer positives Momentum in China. Außerdem gebe es offenbar einen Durchbruch beim Batterie-Thema. Mehr als 1 Mio. Meilen könnte eine neu entwickelte Lithium-Ionen-Batterie halten, habe Wired berichtet. Damit wäre die Lebensdauer doppelt bis dreimal so lang wie bisher.Trotzdem sei nicht alles gut bei Tesla. Ein US-Richter habe eine Investorenklage gegen Teslas Vergütungsmodell zugelassen. Dem Tesla-Chef Elon Musk Musk werde vorgeworfen, sich unrechtmäßig bereichert zu haben. Zudem hätten fremde Zahlen diese Woche den Aktienkurs von Tesla belastet. Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio sei ins Schlingern geraten. Nach enttäuschenden Ergebnissen sei die Nio-Aktie diese Woche zweistellig eingebrochen. Auch Tesla habe danach mehr als 7% verloren.Die Lage bei Tesla bleibe durchwachsen - auch charttechnisch. Die Aktie habe sich nach dem Abverkauf bis Ende Mai zwar wieder vom Jahrestief lösen können, pendele allerdings seit Wochen ohne klare Richtung. Es bleibe dabei: Ein Investment dränge sich derzeit nur für überzeugte Anhänger von Musk und Tesla auf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.09.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:209,70 Euro +1,33% (26.09.2019, 17:01)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:209,05 Euro +0,02% (26.09.2019, 17:14)