Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

376,75 USD +5,12% (16.12.2019, 21:14)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (16.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nter die Lupe.Das Papier des US-Elektroautobauers setze sein positives Momentum fort. Auch am Dienstag lege die Tesla-Aktie deutlich zu. Nachdem jüngst bereits US-Börsenguru Jim Cramer warme Worte für TEsla gefunden habe, gebe es ein weiteres gewichtiges Lob. Die Analysten der Credit Suisse würden schreiben: "Wir glauben, dass Tesla in den Bereichen führend ist, die die Zukunft des Automobils definieren: Software und Elektrifizierung." Analyst Dan Levy sei in der Gigafactory vor Ort gewesen und glaube, dass Tesla 2020 weiter unter Beweis stellen werde, dass man einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Autoherstellern habe. Nichtsdestotrotz bleibe Credit Suisse aufgrund der hohen Bewertung der Tesla-Aktie im Vergleich zu anderen Autoherstellern bei seinem "untergewichten"-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 200 USD.Kurzfristig bleibe die Nachrichtenlage aber stark: Autoexperten von edmunds hätten jüngst das Model 3 offiziell zum "besten Elektroauto" gekürt. Kurzfristig bleibe daher weiterhin festzuhalten: Die Tesla-Aktie sei auf dem besten Weg, das durchwachsene Jahr 2019 mit einem Performanceplus abzuschließen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2019)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:340,05 Euro +5,82% (16.12.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:339,00 Euro +5,17% (16.12.2019, 21:26)