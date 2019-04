Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

ISIN Tesla-Aktie:

WKN Tesla-Aktie:

Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (15.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Schweizer Großbank UBS habe das Kursziel für Tesla von 220 auf 200 US-Dollar gesenkt. Das Analysehaus Jefferies halte dagegen und sieht 400 Dollar für die Tesla-Aktie gerechtfertigt. Fakt sei: Die Tesla-Aktie habe in den letzten 30 Monaten drei Mal im Bereich zwischen 240 Dollar und 250 Dollar wieder nach oben gedreht. Wiederhole sich das Kursmuster?Tesla stelle seine Fans immer wieder auf eine harte Probe. Die letzten Verkaufszahlen hätten weit unter den Erwartungen der Analysten gelegen: 63.000 Elektroflitzer habe Elon Musk mit seinem Team im ersten Quartal an den Mann gebracht. Erwartet worden seien 79.000. Im Anschluss sei die Tesla-Aktie auf Talfahrt gegangen.Nach dem Kursrutsch nähere sich die Aktie wieder dem 52-Wochen-Tief bei 247,77 Dollar. Die Kursregion um 250 Dollar gelte es zu verteidigen. Prinzipiell bleibe die Aktie ein heißes Eisen und nur Fans und spekulativ ausgerichteten Anlegern vorbehalten. Fakt sei: In den letzten zweieinhalb Jahren habe die Tesla-Aktie drei Mal zwischen 240 Dollar und 250 Dollar wieder nach oben gedreht. Warum sollte das Kursmuster dieses Mal anders verlaufen? Falle die Aktie also noch ein paar Punkte zurück, biete sich antizyklisch ein Kauf an.Wobei die Schweizer Großbank UBS für die Tesla-Aktie weiterhin negativ gestimmt sei. Das Kursziel laute 200 Dollar. Analyst Colin Langan habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie und den Free Cashflow des Elektroautobauers gekürzt. Er habe auf verlangsamte Auslieferungen verwiesen und betont, dass es der Aktie vorerst an einem positiven Kurstreiber mangele.Anders beurteile das Analysehaus Jefferies die Situation bei Tesla. Das erste Quartal des amerikanischen Elektroautoherstellers habe enttäuscht, so Analyst Philippe. Dennoch sehe er Potenzial bis 400 Dollar. Wichtig und kritisch sei aber vor allem die Nachfrage-Elastizität im zweiten Quartal, denn dann etwa sei die billigere Variante des Model 3 verfügbar. (Analyse vom 15.04.2019)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:236,45 EUR -0,32% (15.04.2019, 14:14)