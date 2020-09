Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

454,275 USD +8,26% (15.09.2020, 20:36)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (15.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautopioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach dem brutalen Kursabsturz in der vergangenen Woche melde sich die Tesla-Aktie eindrucksvoll zurück. Für Rückenwind würden zwei Dinge sorgen: ein positiver Analystenkommentar von Goldman Sachsund immer noch ein Tweet von Konzernchef Elon Musk, in dem der CEO am Freitag "viele aufregende Dinge" zum Thema Batterien auf dem Battery Day versprochen habe.Die Erholung bei Tesla laufe, aber sie laufe schon wieder zu schnell. Die aktuelle Marktkapitalisierung des US-Konzerns liege beu 415 Mrd. USD! "Der Aktionär" empfehle: Vor einem Einstieg lieber warten, bis die Tesla-Aktie zurückkomme, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.09.2020)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:386,65 EUR +9,27% (15.09.2020, 20:50)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:376,35 EUR +11,18% (15.09.2020, 17:35)