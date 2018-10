Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (26.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär":Laut Florian Söllner von "Der Aktionär" eignet sich die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nur für Trader.Die Kritiker hätten recht gehabt: Der Elektroautohersteller könne das versprochene 35.000-Dollar-Model-3 nicht mit Gewinn verkaufen. Doch viele hätten die Preis-Kreativität von Elon Musk und die Anzahl der Tesla-Fans unterschätzt, die für das E-Auto 50.000 Dollar und mehr auf den Tisch legen würden. Zwar werde das Unternehmen in den kommenden Quartalen die Preise senken müssen, um eine weiterhin starke Nachfrage zu erzeugen - zumal die Zeiten hoher US-Förderungen Ende des Jahres zu Ende gehen würden. Doch der jüngst vorgelegte Q3-Gewinn habe deutlich über den Analystenprognosen gelegen. Diese hätten nun auch ihre Gewinn-Erwartungen für das Jahr 2019 erheblich angehoben.Demnach werde das EPS nun bei über sechs Dollar nach zuvor nur knapp über drei Dollar gesehen. Eine schöne Entwicklung. Dennoch dürfe nicht vergessen werden: Das 2019er KGV liege selbst nach diesen nun optimistischeren Prognosen bei rund 50 - während BMW, Daimler und Co nur mit einem Fünftel so hohen Gewinn-Vielfachen bewertet würden.Die Tesla-Aktie habe die 300-Dollar-Marke zurückerobert, was kurzfristig positiv zu werten sei. Dennoch gebe es aus charttechnischer Sicht keine Entwarnung oder den finalen Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung. Auch wenn Tesla-Chef zunächst mit den Zahlen überzeugt habe. Jetzt müsse er beweisen, dass das Q3 nicht ein einmalig gutes, das beste Tesla-Quartal aller Zeiten gewesen sei sondern künftig weiteres Gewinnwachstum möglich sei. Nur dann kann Tesla in die weiterhin zu hohe Bewertung hineinwachsen - bevor BMW, VW und Co zur großen Attacke blasen, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2018)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:269,28 EUR -1,29% (26.10.2018, 11:27)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:267,00 EUR -3,53% (26.10.2018, 11:41)