Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

800,03 USD -0,49% (14.02.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (17.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker" nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe sich binnen weniger Monate vervierfacht und das sei nicht einmal das Resultat eines Short Squeeze gewesen. Es sei plötzlich alles positiv zusammengekommen für Tesla-Gründer Elon Musk, den Kritikern seien Zahlen unter die Nase gehalten worden, die das Gegenteil gezeigt hätten und so habe die Aktie gen Himmel gestürmt.Noch vor wenigen Wochen habe CEO Elon Musk öffentlich gesagt, Tesla brauche kein frisches Kapital mehr. Seine Zukunftsvisionen, so würden die Tesla-Pläne von den Kritikern genannt, könnten durch den eigenen Cashflow finanziert werden, so Musk. Viele Anleger hätten Angst davor, dass die Tesla-Aktie durch eine Kapitalerhöhung verwässert werden könnte. Die Aussage von Elon Musk sowie die jüngsten Quartalszahlen hätten diese Befürchtung endgültig vom Tisch gefegt und so die Kursrally befeuert. Und wie reagiere Elon Musk darauf? Nun, er habe gestern eine Kapitalerhöhung angekündigt. Die Begriffe Wortbruch und Finanzierungslücke würden in den Analysen kursieren.Tesla sitze auf 6 Mrd. USD Cash und habe ausstehende Kredite in Höhe von 13 Mrd. USD. Einer der großen Vorteile gegenüber den etablierten Automobilherstellern seien die fehlenden Altlasten: Keine Pensionsverpflichtungen, die sich über Jahrzehnte aufgebaut hätten. Kein Personal, das nicht auch mit einem Computer umgehen könne. Aber die hohen Investitionen würden auf der Bilanz lasten: Nicht wegen der Zinsen, denn derzeit sei das Zinsniveau lächerlich günstig. Aber wegen der Rückzahlungsverpflichtung, die irgendwann so sicher komme wie das Amen in der Kirche. Warum also nicht in einem günstigen Augenblick wie heute neue Aktien im Wert von 2 Mrd. USD platzieren und der Bilanz zuführen? Er wäre dumm, wenn er es nicht täte.Auf dem Weg zu einem neuen, globalen Automobilkonzern müsse Musk Chancen nehmen, wie sie seien. Und da halte er es wie unser Adenauer: "Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?". Ein Platzierungskurs von 767,29 USD inmitten eines Hypes sei etwas völlig anderes als ein Platzierungskurs von deutlich unter 300 USD noch vor wenigen Monaten, als Kritiker die Meinungshoheit gehabt hätten. Oder, um es mit Keynes zu halten: When the facts change, I change my mind. What do you do, Sir?Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:737,40 EUR -0,09% (17.02.2020, 10:15)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:736,50 EUR -0,97% (17.02.2020, 10:01)