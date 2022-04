Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wenige Wochen nach dem Start des Werks bei Berlin baue der Elektroauto-Hersteller Tesla seine Kapazität mit einer zweiten US-Fabrik in Texas aus. Die Anlage in Austin solle zunächst vor allem den Kompakt-SUV Model Y bauen, der auch im brandenburgischen Grünheide vom Band laufe. Am Donnerstag habe die Aktie von Tesla leicht zulegen können.Im kommenden Jahr solle in Texas auch die Produktion des Pick-Ups Cybertruck anlaufen, wie Tesla-Chef Elon Musk auf der Eröffnungsfeier in der Nacht zu Freitag bekräftigt habe. Das Werk produziere neben fertigen Fahrzeugen auch Batterien.Tesla habe dringend neue Fertigungslinien in Nordamerika gebraucht, da das Stammwerk in Kalifornien seine Kapazitätsgrenzen erreicht habe. Vor allem der Cybertruck gelte als wichtiges Modell für den US-Markt, wo Pick-Ups die populärsten Fahrzeuge seien. Platzhirsche wie Ford und General Motors, aber auch Start-ups wie Rivian würden auch mit Elektromodellen in das Segment drängen. Der kantige Cybertruck aus Edelstahl sei ursprünglich bereits für Ende 2021 angekündigt gewesen, doch der Produktionsstart habe sich verschoben.Bei dem Event habe Musk auch gesagt, dass Tesla ein futuristisch aussehendes Robotaxi entwickeln werde. Er habe keinen Zeitplan oder Details dazu genannt. In den vergangenen Jahren habe Musk eher in Aussicht gestellt, dass Tesla-Besitzer ihre gerade nicht benötigten handelsüblichen Autos als autonome Taxis anderen zur Verfügung stellen könnten. Von ihm genannte Termine für ein solches "Tesla Network" hätten aber verstrichen, während Teslas Fahrassistenz-Software für die Stadt immer noch mit Problemen kämpfe.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: