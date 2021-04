XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

595,20 EUR -2,90% (27.04.2021, 09:44)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

738,20 USD +1,21% (26.04.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (27.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Konzern habe erneut einen Rekordgewinn eingefahren. In den drei Monaten bis Ende März habe Tesla unterm Strich 438 Mio. USD verdient, wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Vor einem Jahr habe die Bilanz nur ein leichtes Plus von 16 Mio. USD ausgewiesen. Rund 100 Mio. USD Gewinn habe die Bitcoin-Investition beigetragen.Die Analysten seien dennoch nicht zufrieden gewesen. "Es ist alles im Rahmen, aber es gibt nicht viele Neuigkeiten und es war kein Blowout", habe Analyst Gene Munster von Loup Ventures gesagt. Auch habe CEO Elon Musk keine konkreten Aussagen zu den Absatzziele für das laufende Jahr gesagt.Tesla habe im Auftaktquartal bereits das siebte Vierteljahr mit schwarzen Zahlen in Folge geschafft. Ein wichtiger Faktor sei aber erneut der Handel mit Abgaszertifikaten gewesen, die andere Autobauer benötigen würden, um ihre Emissionsbilanz aufzubessern und so gesetzliche Vorgaben z.B. in Kalifornien oder Europa zu erfüllen. Im ersten Quartal habe Tesla damit 518 Mio. USD umgesetzt.Tesla habe allerdings einen Joker gezogen, um die Gewinne im Quartal weiter zu steigern: Das Unternehmen habe einen Teil seiner 1,5 Mrd. USD großen Investition in die Kryptowährung verkauft. Damit habe der Elektroauto-Hersteller 101 Mio. USD an Einnahmen generiert, nachdem man etwa 10% seiner Bestände verkauft habe.Die Gewinne aus Bitcoin, regulatorischen Gutschriften und Steuervorteilen hätten etwa 25 Cent zu Teslas bereinigtem Gewinn von 93 Cent pro Aktie beigetragen, womit der Autobauer die durchschnittliche Schätzung der Wall Street von 80 Cent pro Aktie habe schlagen können.Aus technischer Sicht stehe das Papier aktuell am Scheideweg. Zuletzt habe die Tesla-Aktie die 50-Tage- sowie die 100-Tage-Linie erfolgreich verteidigt. Rutsche sie unter die 100-Tage-Linie bei 721 USD, warte eine Unterstützung bei 712 USD. Die nächste horizontale Unterstützung liege bei 693 USD, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:597,30 EUR -2,02% (27.04.2021, 09:58)