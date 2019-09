Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:

221,30 EUR +0,41% (19.09.2019, 15:19)



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

222,55 EUR +0,93% (19.09.2019, 15:44)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

245,92 USD +1,00% (19.09.2019, 15:30)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (19.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Über das Gerücht habe "Der Aktionär" bereits vor mehreren Wochen berichtet: Teslas Vertriebschef für Zentraleuropa, Jochen Rudat, stehe offenbar vor dem Absprung. Medienberichten zufolge hätten Insider den Abgang mittlerweile bestätigt. Auch der neue Arbeitgeber Rudats solle bereits feststehen. Eine offizielle Stellungnahme der Unternehmen gebe es nach wie vor nicht.Rudat werde im nächsten Monat als Verkaufschef zu Pininfarina wechseln, schreibe der Branchendienst electrive.net. Pininfarina stelle Luxus-Elektrowagen her und werde vom ehemaligen Audi-Chef Michael Perschke geleitet.Gegenüber dem "Aktionär" habe Rudat im vergangenen Monat auf Nachfrage geschrieben: "Danke für ihre Nachricht, welche mich im Urlaub erreicht. Ich bin nach wie vor bei Tesla angestellt." Rudat solle seit Juli freigestellt gewesen sein - und sein Vertrag Ende September auslaufen.Grund für den Abgang seien Gerüchten zufolge Spannungen zwischen Tesla-Chef Elon Musk und dem europäischen Vertrieb. Rudats Abgang sei nur einer von vielen bei Tesla. In den vergangenen Monaten und Jahren hätten neben zahlreichen Managern auch diverse hochrangige Entwickler das Unternehmen verlassen.Ob die Wechsel dazu beitragen würden, dass Tesla besser und konstanter in Sachen Qualität und Service werde, sei zweifelhaft. Vielmehr könnten weitere Probleme auftauchen. Die Kritik an Musk werde kaum verstummen. Die Konkurrenz nehme zu. Die Aktie habe in den vergangenen zwölf Monaten rund 20 Prozent verloren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie: