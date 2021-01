NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

883,50 USD +4,35% (25.01.2021, 16:40)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Heißes Gerücht um den kalifornischen Elektrobauer Tesla: Kreisen zufolge plane das Unternehmen von Elon Musk den Bauer von Batterien mit neuer Technologie. Sie sollten massive Vorteile bringen. Würden sich die Gerüchte bestätigen, dürfte die Aktie einen Satz nach oben machen. Die Konkurrenz dürfte schon jetzt nicht amused sein.Dieses Gerücht elektrisiere Auto-Enthusiasten wie Aktionäre gleichermaßen. Der US-Elektroautobauer Tesla wolle in seiner geplanten Batteriezellenfabrik in Grünheide bei Berlin eine Massenproduktion mit neuer Technologie aufbauen. In der Fabrik solle nach Angaben aus Branchenkreisen vom Montag ein neuer Zelltyp produziert werden, der eine fünfmal höhere Energie und sechsmal mehr Leistung habe. Damit solle die Reichweite um 16 Prozent pro Fahrzeug länger sein. Geplant sei die Herstellung von Trockenelektroden, die mit deutlich weniger Flächenverbrauch und Energieaufwand auskämen. Die Fabrik solle auf dem Tesla-Areal in Grünheide in Brandenburg in direkter Nähe zur Autofabrik entstehen, die im Bau sei. Der Baubeginn für die Batteriefabrik sei offen, Mitarbeiter würden bereits gesucht.Sollte sich das Marktgerücht bestätigen, wäre das eine weitere Kampfansage an die Konkurrenz. Zudem: Wenn sich die Leistungswerte bewahrheiten sollten, käme das einem Quantensprung gleich. Die Gerüchte würden den Aktienkurs jetzt schon treiben. Im Falle einer Bestätigung könnte sich die Rally nochmals beschleunigen.Wer mit Tesla nicht alles auf eine Karte im Wettkampf um Marktanteile im E-Mobilitätsmarkt setzen will, sollte den E-Mobilität Batterie Index des "Aktionär" ins Auge fassen, so Leon Müller. (Analyse vom 25.01.2021)