Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

817,10 EUR -1,98% (24.01.2022, 11:07)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

825,40 EUR -4,54% (24.01.2022, 10:52)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

943,90 USD -5,26% (21.01.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Elektroauto-Hersteller werde am 26. Januar die endgültigen Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegen. Dabei werde CEO Elon Musk aller Voraussicht nach ein Update zum Cyber- und zum Semi-Truck geben. Hedgefonds-Manager David Neuhauser warne vor überzogenen Erwartungen in der Zukunft.Während Piper Sandler-Analyst Alexander Potter davon ausgehe, dass Tesla auch 2022 seine "fundamentalen Stärke" weiter ausspielen dürfte, warne Neuhauser vor zu hohen Erwartungen an den Elektroauto-Pionier. Er gehe zwar davon aus, dass Tesla die Auslieferungen erhöhen werde, wenn neue Fabriken in Betrieb genommen würden. Er erwarte allerdings auch, dass es dem Unternehmen schwerfallen werde, seine Billionen-Dollar-Bewertung weiter zu steigern, da die wachsende Konkurrenz die Gewinnspannen und Preise von Tesla drücken werde. Außerdem könnte Tesla angesichts der zyklischen Natur der Automobilindustrie irgendwann in einen Abschwung geraten, habe er hinzugefügt."Ich denke, dass die Aktien 50 Prozent Abwärtspotenzial haben", habe Neuhauser gesagt. "Ich werde aber nicht derjenige sein, der versucht, diesen Zeitrahmen zu bestimmen, wenn es soweit ist."Anleger sollten sich bei einer Investition in die Tesla-Aktie jedoch immer vor Augen halten, dass der Elektroauto-Pionier mit einem Börsenwert von 1,2 Bio. USD mehr als sportlich bewertet sei. Das Risiko sei dementsprechend höher im Vergleich zu einem Investment in General Motors.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: