Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

264,0005 USD +0,78% (08.10.2018, 16:14)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Jonas Lerch vom Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Gute Neuigkeiten für Elon Musk: Volle fünf Sterne habe die US-Verkehrssicherheitsbehörde dem Model 3 im Crashtest vergeben. Das Elektroauto überzeuge im Überschlags-Test sowie beim Crash gegen die Betonwand. Ein Blick auf das Chartbild der Tesla-Aktie zeige, dass die Anleger einer ähnlichen Belastungsprobe ausgesetzt seien, wie Teslas Flaggschiff-Modell.Am Freitag sei der US-Titel mit 261,95 Dollar aus dem Handel gegangen - ein Minus von sieben Prozent. Der Versuch, die 300-Dollar-Marke zurückzuerobern sei damit ein weiteres Mal gescheitert. Durch den Schlusskurs am Freitag durchbreche die Tesla-Aktie auch wichtige Unterstützung im Bereich 263 Dollar. Dort sei das Papier im September bereits zweimal nach oben gedreht - dieses mal nicht.Der nächste Support bilde das Jahrestief vom April bei 244,59 Dollar. Vom gegenwärtigen Niveau aus entspräche das einem Kursverlust von knapp sieben Prozent. Die jüngsten Zahlen aus der "Produktionshölle" hätten offensichtlich nur auf den ersten Blick überzeugen können. Der jüngste Kursrückgang dürfte allerdings nicht nur an den Zahlen, sondern auch an Musk selbst liegen. Denn seine neueste Twitter-Provokation gegenüber der US-Börsenaufsicht sei auf wenig Begeisterung gestoßen.Trader sollten abwarten, bis sich bei der Tesla-Aktie ein Boden ausbildet, so Jonas Lerch von "Der Aktionär". Konservative Anleger sollten die Finger von der Mutprobe-Aktie lassen. (Analyse vom 08.10.2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:230,26 EUR +1,29% (08.10.2018, 16:21)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:230,62 EUR -0,26% (08.10.2018, 16:13)