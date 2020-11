XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (12.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk persönlich habe in der vergangenen Woche Vorstellungsgespräche in Grünheide geführt. Das Besondere: Offenbar habe Tesla auch einen Top-Manager des Rivalen Daimler abgeworben. Der Wechsel könnte eine Signalwirkung besitzen und Tesla die Suche nach rund 7.000 Mitarbeitern erheblich erleichtern.Jahrelang sei Tesla von den etablierten Autobauern belächelt worden. Doch nun wechsle ausgerechnet der Berliner Mercedes-Werks-Chef René Reif zum US-Rivalen. Laut Daimler habe der Werksmanager zum Jahresende auf eigenen Wunsch in den Vorruhestand gehen wollen. Stattdessen habe Reif dem Betriebsratschef mitgeteilt, dass er zu Tesla wechsle, wie die B. Z. am Mittwoch berichtet habe.Das Berliner Werk befinde sich ohnehin in einer schwierigen Phase, denn Daimler fertige hier hauptsächlich 6-Zylinder-Dieselmotoren. Durch den Umbruch in der Automobilindustrie würden diese obsolet. Der Konzern plane schrittweise 80 Prozent der Belegschaft zu entlassen. Die 2.500 Mitarbeiter dürfte der Wechsel des Werksleiters wie ein Schlag ins Gesicht treffen.Pikantes Detail: Die neue Giga-Factory in Grünheide sei vom Mercedes-Werk keine 50 Kilometer weit entfernt. Da viele Daimler-Mitarbeiter über kurz oder lang um ihren Job bangen müssten, könnten zahlreiche Arbeitnehmer ebenfalls bei Tesla anklopfen. Der US-Autobauer könne daher auf qualifizierte Bewerber hoffen.In Grünheide laufe alles nach Plan. Gelinge es, weitere Daimler-Mitarbeiter abzuwerben, habe Tesla qualifiziertes Fachpersonal an der Hand und spare sich Aus- und Weiterbildungskosten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:353,35 EUR -0,14% (12.11.2020, 14:00)