Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla polarisiert. Kein anderer Autobauer sei so umstritten wie der Elektroauto-Pionier. Während auf der einen Seite die Fans den US-Konzern in den Himmel loben und Konzernlenker Elon Musk teilweise vergöttern würden, würden die Kritiker nicht müde, die Zukunftsaussichten von Tesla bei jeder Gelegenheit wegzudiskutieren. Ein großes Lob habe der US-Elektroautobauer indes von einem seiner mächtigsten Rivalen erhalten.Tesla sei in vielen Prozessen doppelt so schnell wie der Rest der Industrie, habe Volkswagen-Chef Herbert Diess am Mittwoch beim Car-Symposium in Bochum gesagt und hinzugefügt: "Da kann man sich das ein oder andere abschauen, manches nicht." Gleichzeitig sehe der Manager das Ziel von Volkswagen, den US-Konkurrenten bis 2025 als Weltmarktführer im Bereich Elektroautos abzulösen keineswegs als Kinderspiel. "Das wird ein enges Rennen", betonte Diess.Für die Zukunft sehe der VW-Manager aber auch Probleme auf Tesla zukommen. Bisher habe der US-Konzern wegen seiner vergleichsweise schmalen Modellpalette von Skaleneffekten profitiert. Durch den Hochlauf neuer Automobilwerke wie dem in Grünheide oder Texas stehe Tesla nun aber vor einer Bewährungsprobe, da die Prozesse ebenfalls komplexer würden. Die Produktion in beiden Werken reibungslos hochzufahren, sei aus Sicht des VW-Boss derzeit eine Hürde für Tesla.