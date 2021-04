XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

599,70 EUR -1,74% (19.04.2021, 15:04)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

739,78 USD +0,13% (16.04.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (19.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Goldman Sachs bleibe für die Aktie des Elektroauto-Pioniers weiterhin bullish. Analyst Mark Delaney rechne im Autosektor mit einem robusten Wachstum fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS), die Sicherheitsfunktionen wie automatische Spurwechsel und Notbremsungen ermöglichen würden. So dürfte der Markt für Kamera-, Radar- und Laser-basierte Abstandsmessungssysteme (LiDAR) bis 2025 auf mehr als 60 Milliarden US-Dollar wachsen, habe er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Der zunehmende Wettbewerb werde aber die Margen der in diesem Segment tätigen Zulieferer belasten. Autobauer wie Tesla, Volkswagen, BMW und Daimler sollten indes von der Entwicklung profitieren.Für die Aktie des First Movers Tesla sehe Delaney Potenzial bis 835 Dollar. Auch Dan Levy, Analyst der Credit Suisse, sehe für die Tesla-Aktie weiteres Potenzial. Levy erwarte für das erste Quartal einen Gewinnsprung, eine starke Auslieferungsprognose und Fortschritte bei allen neuen Kapazitäten, die Tesla derzeit weltweit hochziehe.Levy prognostiziere einen Gewinn pro Aktie für das erste Quartal von 85 Cents, während der Rest der Analysten im Durchschnitt einen Gewinn pro Aktie von etwa 73 Cents erwarte. Levys Kursziel laute 800 Dollar. Die Zahlen für das erste Quartal werde Tesla am 26. April vorlegen.Als weitere Katalysator könnte sich die Investition von Tesla in die Kryptowährung Bitcoin entwickeln. Elon Musk und sein Team hätten vor mehreren Wochen rund 1,5 Milliarden Dollar in die Kryptowährung investiert. Tesla habe Schätzungen zu Folge rund 43.000 Coins im Portfolio. Damit sei der Elektroauto-Pionier nach Microstrategy (71.079 Bitcoin) der zweitgrößte Bitcoin-Besitzer.Der Börsenwert von über 577 Milliarden Euro für Tesla sei nach wie vor mehr als ambitioniert. Vor allem weil die jungen Wilden der Elektroauto-Szene wie Nio, Xpeng, Aiways und Lucid Motors peu a peu ihre Stromer ausrollen würden. Solle heißen: Die Konkurrenz für Tesla werde immer größer. Dennoch: E-Mobility, Software, Autonomes Fahren - Tesla sei nach wie vor der First Mover und Taktgeber der Branche.