Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (19.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Um Ladezeiten zu verkürzen und somit die Verbreitung von Elektroautos zu fördern, treibe China eine Idee voran, die zumindest Tesla längst verworfen habe. Die chinesische Regierung arbeite an der Einführung eines markenübergreifenden Standards für den schnellen Austausch von Elektroauto-Batterien. Das berichte Bloomberg. Die Idee dahinter: Statt durch stundenlange Ladezeiten gebremst zu werden, könnten Autobesitzer einfach an der nächsten Wechselstation vorfahren und innerhalb weniger Minuten mit einer aufgeladenen Batterie ihre Reise fortsetzen. In den USA habe Tesla vor vier, fünf Jahren ebenfalls mit Wechselbatterien experimentiert, aber letztendlich auf Schnelllade-Stationen, sog. Supercharger, gesetzt.Ein gemeinsamer Standard und Wechselstationen im ganzen Land würden die Beliebtheit von Elektrofahrzeugen in China sicherlich fördern. Die Aktien der heimischen Hersteller hätten am Freitag mit Kursaufschlägen reagiert. Tesla dürfte dagegen bei seinem Supercharger-Konzept bleiben und wäre pragmatisch betrachtet damit zumindest unter diesem Aspekt in China die schlechtere Alternative.Dass die Tesla-Aktie am Freitag leicht nachgebe, dürfte jedoch v.a. an Gewinnmitnahmen nach dem rasanten Kursanstieg der letzten Wochen liegen. Befeuert worden sei die Rally durch Short-Eindeckungen. Mittlerweile sei die Zahl der leerverkauften Tesla-Aktien gegenüber dem Kurstief Mitte vergangenen Jahres um 40% zurückgegangen. Investierte Anleger sollten zumindest darüber nachdenken, einen Teil ihrer Gewinne zu realisieren, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:460,25 EUR +2,43% (17.01.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:460,15 EUR -0,17% (17.01.2020, 22:26)