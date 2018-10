Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (24.10.2018/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Joseph Osha von JMP Securities:

Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse äußert Analyst Joseph Osha vom Investmenthaus JMP Securities die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).

Tesla Inc. sei ein schnell wachsendes Unternehmen, wenn auch mit einer schwankenden bilanziellen Verfassung. Elon Musk sei ein genialer Unternehmenschef, wenngleich auch öfters sprunghaft.

Die Größe des Elektroautomarktes sei kein Problem: Auf Sicht des nächsten Jahrzehnts sei bezogen auf die Einheiten ein Wachstum von 20 bis 30% vorstellbar.

Analyst Joseph Osha glaubt, dass Tesla auf Sicht der kommenden 18 Monate ohne frisches Geld auskommen könnte. Allerdings sei der Spielraum für Fehler gering.

Die Aktienanalysten von JMP Securities beginnen in ihrer Tesla-Aktienanalyse die Bewertung des Titels mit einem "market outperform"-Rating und veranschlagen ein Kursziel von 350,00 USD.