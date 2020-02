XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

816,00 EUR +23,88% (04.02.2020, 14:32)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

780,00 USD +15,78% (03.02.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach dem extremen Kursanstieg der vergangenen Wochen habe die Tesla-Aktie am Montag im US-Handel noch mal einen draufgelegt: Knapp 20 Prozent Plus! Zum Schluss habe eine Aktie 780 Dollar gekostet. Doch damit immer noch nicht genug: Im vorbörslichen Handel deute sich eine Fortsetzung der unfassbaren Rally an.Tesla notiere vor dem offiziellen Handelsbeginn rund 100 Dollar höher und kratze an der 900er Marke. Plötzlich seien selbst vierstellige Kursziele denkbar - es würden gerade mal elf Prozent fehlen.Während Analysten von großen Finanzinstituten in dieser Situation eher zögerlich reagieren würden, würden andere die Welle der Euphorie reiten und sich gegenseitig übertrumpfen. Sogar fünfstellige Kursziele würden ausgegeben.Der Kurs der Tesla-Aktie entwickle sich längst völlig losgelöst von fundamentalen Entwicklungen. Über die Ursache könne nur spekuliert werden. Die Umsätze seien gewaltig. Neben Short-Eindeckungen ströme offenbar auch extrem viel spekulatives Kapital von Trendfolgern in die Aktie.Tesla ist eine laufende "Aktionär"-Empfehlung, investierte Anleger sollten allerdings den Stopp eng nachziehen oder über Teilgewinnmitnahmen nachdenken, so Lars Friedrich. (Analyse vom 04.02.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:801,00 EUR +13,81% (04.02.2020, 14:47)