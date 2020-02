Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

719,40 EUR +5,56% (10.02.2020, 16:13)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

727,30 EUR +6,55% (10.02.2020, 15:58)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

795,00 USD -0,63% (10.02.2020, 15:58)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (10.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Schon in den vergangenen Jahren habe es bei Tesla immer wieder Übernahme-Gerüchte gegeben. Diesmal überrasche das renommierte US-Wirtschaftsmedium "Forbes" mit der Schlagzeile "Google könnte auf dem Weg zur Zwei-Billionen-Aktie Tesla für 1.500 Dollar pro Aktie kaufen". "Der Aktionär" verrate, wie viel Substanz hinter dem Artikel stecke.Das Stück stamme vom Trefis Team, einer Mischung aus Tech-Experten und Wall-Street-Analysten und sei in der Kategorie "Great Speculations" erschienen. Die Überlegung: Durch einen Deal mit Google könnte Teslas Marktwert auf 1,5 Billionen steigen. Kombiniert mit der gegenwärtigen Bewertung der Google-Mutter Alphabet wäre ein Zusammenschluss womöglich mehr als 2,5 Billionen wert, so die Analysten.Tesla würde von Googles Software-Erfahrung und Geld-Reserven profitieren und könne seine Produktion unter Google auf acht Millionen Fahrzeuge skalieren, heiße es weiter. Außerdem könnte Tesla seine Software für autonomes Fahren besser an andere Hersteller lizensieren. Google wiederum würde in Form einer Umsatzsteigerung profitieren. Die Analysten würden Tesla bis 2025 151 Milliarden Dollar Umsatz zutrauen. Bis 2030 seien 460 Milliarden möglich.Tesla könne für Google bis 2030 1,5 Milliarden Dollar wert sein, bewerte man das Unternehmen mit dem 20Fachen seines Umsatzes. Google selbst werde derzeit mit dem 24Fachen seines Umsatzes bewertet.Zu ähnlichen Spekulationen sei es bereits mehrfach gekommen. Tesla-Chef Elon Musk solle 2013 tatsächlich kurz vor einem Verkauf an Google gestanden haben, der angeblich nur deswegen geplatzt sei, weil noch einige Details ungeklärt gewesen seien und Tesla unterdessen seine Absatzzahlen so deutlich habe steigern können, dass keine Hilfe mehr nötig gewesen sei.Tesla ist eine laufende "Aktionär"-Empfehlung, hat das Kursziel aber deutlich übertroffen und ist aufgrund der extremen Volatilität momentan nur etwas für nervenstarke Anleger, so Lars Friedrich. (Analyse vom 10.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie: