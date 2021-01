NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

844,99 USD -0,64% (21.01.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (22.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das Papier des US-Elektroautobauers habe nach einem sehr starken Jahresauftakt nun allmählich an Fahrt verloren. Selbst das angehobene Kursziel von Oppenheimer habe für keine neue Dynamik sorgen können. Vorbörslich sehe es jetzt sogar richtig dramatisch für die Tesla-Aktie aus. Darauf sollten Anleger heute achten.Mit dem neuen Rekordhoch bei 884,49 USD am 8. Januar habe die Tesla-Aktie bereits das Kursziel bei 865 USD, welches aus der Wimpel-Formation zwischen März und November hervorgehe, überschritten. Seit dem neuem Allzeithoch konsolidiere der Wert allerdings auf hohem Niveau in Form eines symmetrischen Dreiecks.Vorbörslich stehe der Titel im Moment bei rund 833 USD und würde damit knapp unter der Begrenzungslinie des Dreiecks bei 835 USD öffnen. Hinzu komme, dass die sich kreuzenden Durchschnittslinien des MACD-Indikators ein Verkaufssignal generieren würden. Sollte die Tesla-Aktie heute unter 835 USD schließen, würde das Signal damit deutlich verstärkt werden. Rücksetzer bis an die Unterstützung bei 807 USD wären dann wahrscheinlich.Anleger solltenheute die Marke bei 835 USD im Auge behalten. Sollte diese nachhaltig unterschritten werden, würden Rücksetzer drohen. Investierte Anleger sollten den Stopp auf 600 USD nachziehen. Neueinsteiger sollten erstmal abwarten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:686,40 EUR -1,21% (22.01.2021, 15:19)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:686,50 EUR -2,04% (22.01.2021, 15:03)