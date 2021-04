Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

597,30 EUR -2,02% (27.04.2021, 09:58)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

595,20 EUR -2,90% (27.04.2021, 09:44)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

738,20 USD +1,21% (26.04.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (27.04.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe gestern Abend einen Rekord-Quartalsgewinn gemeldet und damit die Schätzungen der Analysten nach einem enormen Anstieg der Auslieferungen übertroffen.Die Gesamteinnahmen des Elektroauto-Pioniers seien im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 74% auf USD 10,39 Mrd. gestiegen, was zu einem Nettogewinn von USD 438 Mio. geführt habe. Tesla habe gesagt, dies sei vor allem durch ein "substanzielles Wachstum" bei den Fahrzeugauslieferungen erreicht worden.Bereits Anfang April habe Tesla die Auslieferung von 184.800 Fahrzeugen weltweit im ersten Quartal gemeldet und damit die Erwartungen übertroffen, insbesondere aufgrund einer starken Nachfrage aus China. Auch wenn der Elektroauto-Pionier ebenfalls unter dem weltweit herrschenden Chip-Mangel leide, so habe doch die starke Nachfrage nach Teslas Elektroautos dazu beigetragen, die Margen hochzuhalten und somit die negativen Auswirkungen auszugleichen.Die Autoindustrie habe generell mit Schwierigkeiten zu kämpfen, weil die Produktion aufgrund des weltweiten Chipmangels zurückgegangen sei. Unternehmen wie General Motors, Ford und VW seien gezwungen gewesen, die Produktion zu verlangsamen.Mit Blick auf die Zukunft habe das Unternehmen gesagt, dass es plane, seine Fertigungskapazitäten "so schnell wie möglich" zu erweitern. Die ersten Auslieferungen des neuen Model S sollten in Kürze beginnen und die Produktionsrate in der bestehenden Gigafactory in Shanghai solle sich schnell verbessern. Im Januar habe Elon Musk bereits gesagt, er erwarte, dass sowohl die Berliner als auch die texanischen Anlagen später in diesem Jahr die Produktion aufnehmen würden.Über einen mehrjährigen Horizont erwarte Tesla nun ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 50% bei den Fahrzeugauslieferungen. Die Wachstumsrate hänge aber nicht zuletzt von der Ausrüstungskapazität, der betrieblichen Effizienz und der Stabilität der Lieferkette ab.Nach einem Anstieg um gut ein Prozent im regulären Börsenhandel sei der Aktienkurs von Tesla gestern nachbörslich um rund drei Prozent nach Bekanntgabe der Quartalszahlen und des Ausblicks gefallen.Unsere letzte Empfehlung zu Tesla lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten EmittentenOffenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity