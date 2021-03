XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

570,00 EUR -2,31% (17.03.2021, 09:15)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

676,88 USD -4,39% (16.03.2021, 21:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (17.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Erst ja, dann doch nicht. Elon Musk habe ein Angebot für einen seiner Tweets als Token überraschend ausgeschlagen. "Fühlt sich eigentlich nicht ganz richtig an, das zu verkaufen. Ich verzichte", habe der Tesla-Chef auf Twitter kommentiert. Ein Bieter habe für den Tweet mehr als eine Million Dollar geboten.In dem kunstvollen Tweet mit Videoschleife habe Musk geschrieben: "NFT für deine Eitelkeit. Computer schlafen nie. Es ist richtig. Es ist garantiert." Dazu hätten Nutzer einen über zwei Minuten langen Technosong zu hören bekommen. Den Post hätten bislang 206.000 Menschen geliked und 34.000 retweetet.Das Video zeige eine Trophäe mit den Aufschriften "Vanity Trophy" und "NFT". Außerdem sei "HODL" zu lesen - der Ausdruck, der in der Szene benutzt werde, um Gleichgesinnte zum Investiertbleiben zu animieren.Warum Musk seine Meinung geändert habe, den Post nicht als NFT zu verkaufen, habe er nicht geschrieben.NFTs seien einzigartige Krypto-Token etwa in der Form von Bildern und Videoclips. Der Markt für die digitalen Kunstwerke sei in den vergangenen Monaten explodiert: Im Durchschnitt hätten die NFT-Fans im März 6.760 Dollar für ein Werk bezahlt. Im Dezember seien es lediglich 1.616 Dollar gewesen. Manche Künstler wie Mike Winkelmann, besser bekannt als Beeple, könnten Preise in Millionenhöhe verlangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:566,50 EUR -0,14% (17.03.2021, 09:30)