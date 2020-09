XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (21.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kalifornischen Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Rund 60 Minuten habe sich die Tesla-Aktie am heutigen Ausverkaufstag gut halten können. Doch mittlerweile habe die Korrektur auch das Unternehmen von Elon Musk getroffen. Die Aktie verliere zeitweise mehr als sechs Prozent auf nur noch 408 US-Dollar. Erinnerungen an den letzten starken Einbruch würden wach. Doch im Hinblick auf den "Battery Day" am Dienstag sollte sich Tesla wieder erholen können.In der ersten Handelsstunde sei der Tesla-Kurs noch zwischen 450 und 455 US-Dollar gependelt. Der schwache Gesamtmarkt habe aber auch den Hersteller von Elektroautos in die Knie gedrückt. Zeitweise hätten Anleger nur noch 407,07 US-Dollar bezahlt und damit so wenig wie am letzten Donnerstag.Sollte diese Unterstützung gebrochen werden, rücke ganz schnell der mittelfristige Aufwärtstrend knapp oberhalb von 400 US-Dollar in den Fokus. Durchbreche der Chart auch diese Marke, wäre die viel beachtete 55-Tage-Linie bei 351 US-Dollar die nächste Anlaufstation.Noch sollten die Tesla-Anleger die Flinte nicht ins Korn werfen. Vor dem dürften noch einige Investoren in Erwartung positiver News bei der Aktie zuschlagen. Nach dem starken Anstieg der letzten Wochen sei allerdings auch das Enttäuschungspotenzial sehr hoch. Abwarten, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 21.09.2020)Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link