Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (06.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des kalifornischen Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Erfolg von Tesla sei General Motors (GM) ( ISIN US37045V1008 WKN A1C9CM ) ein Dorn im Auge. Der US-Autoriese General Motors eifere Tesla nach und wolle den Elektroauto-Vorreiter im Heimatmarkt überholen. Der Plan dabei sei, den Wandel mit Gewinnen aus dem Geschäft mit Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren zu finanzieren.Zum Jahr 2030 solle mehr als die Hälfte der Produktionskapazitäten in Nordamerika und China für die Fertigung von E-Autos ausgerüstet werden, habe es geheißen. GM habe jüngst angekündigt, bis 2025 rund 35 Milliarden Dollar (aktuell gut 30 Mrd. Euro) in die Produktion batteriebetriebener und selbstfahrender Fahrzeuge zu investieren.Im amerikanischen Automarkt seien traditionell die großen Pick-ups die populärste und lukrativste Fahrzeugkategorie - und die Hersteller würden sich gerade in Stellung bringen für einen neuen Wettbewerb um dieses Geschäft mit Elektro-Modellen. Ford habe bereits eine Batterie-Version seines Bestsellers F-150 vorgestellt, GM wolle einen elektrischen Chevrolet Silverado als Konkurrenzangebot im Januar präsentieren.Unter dem Namen "Ultra Cruise" wolle GM zudem ein hoch entwickeltes Fahrassistenzsystem in seine Autos bringen, das auch im Stadtverkehr funktionieren solle.GM habe seine die Ankündigungen im Rahmen eines Investorentags gemacht. Die traditionellen Autobauer würden an der Börse von Tesla in den Schatten gestellt. Der von Elon Musk geführte Elektroauto-Spezialist sei derzeit gut 780 Milliarden Dollar wert - GM nur rund ein Zehntel davon."Der Aktionär" sieht die Aktie von Tesla weiter klar im Vorteil, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link (mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Tesla-Aktie: