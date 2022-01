XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

843,10 EUR +4,22% (26.01.2022, 13:39)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

918,40 USD -1,25% (25.01.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer werde am 26. Januar nach Börsenschluss die endgültigen Zahlen für das vierte Quartal bekannt geben. Die Analysten würden im Durschnitt mit einem Umsatz von 16,9 Mrd. USD rechnen, bei einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,46 USD.Tesla werde aller Voraussicht nach zusätzlich zu der Vorstellung der endgültigen Q4-Zahlen auch ein Update zum Cybertruck und zum Semi-Truck geben. Das habe CEO Elon Musk vor wenigen Tagen via Twitter angekündigt. Bis vor kurzem sei der Cybertruck für das zweite Halbjahr 2022 erwartet worden. Zuletzt habe allerdings die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass sich der Rollout des Cybertrucks auf das erste Quartal 2023 verzögern könnte.Charttechnisch habe sich das Bild zuletzt aber deutlich eingetrübt. Die Tesla-Aktie teste aktuell punktgenau seine markt- und charttechnischen Unterstützungen. "Zuletzt wurde die 855 Dollar-Marke mittels einer Hanging-Man-Candle angelaufen. Gepaart mit einem auffällig hohen Volumen. Die Aktie sollte diesen Support auch unbedingt halten", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von der DONNER & REUSCHEL AG. Andernfalls drohe ein Rutsch in Richtung 200-Tage-Linie. Diese verlaufe aktuell bei 811 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:841,40 EUR +3,48% (26.01.2022, 13:52)