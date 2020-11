ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (06.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Was wäre Tesla ohne Elon Musk? Nichts weiter vermutlich als ein gewöhnlicher Automobilhersteller. Musk treibe und präsentiere - und schrecke auch nicht davor zurück immer wieder selbst die Ärmel hochzukrempeln und vermeintlich gewöhnliche Tätigkeiten zu verrichten. So auch jetzt. Schließlich gelte: Die Zeit drängt.Der US-Elektroautobauer Tesla wolle in Grünheide vom kommenden Sommer an Elektroautos herstellen. Die Zeit dränge. Tesla-Chef Elon Musk suche Ingenieure für seine Elektroautofabrik bei Berlin. Schließlich könne auch Tesla trotz hohem Automatisierungsgrad nicht vollends auf Manpower verzichten. Musk sei sich in der Folge nicht zu schade die Ärmel selbst hochzukrempeln: Vorstellungsgespräche wolle er an diesem Freitag selbst führen. Am Donnerstag sei Musk am Hauptstadtflughafen gelandet, später habe er nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf der Baustelle seiner geplanten Fabrik in Grünheide Arbeitsgespräche führen wollen.Bereits zuvor habe Musk bei Twitter angekündigt, er wolle mit Bewerbern am Freitag persönlich sprechen. Im September habe Musk erstmals den Standort für seine neue Fabrik besucht. Bis zur Fertigstellung der Anlage würden nur noch wenige Monate vergehen. (Analyse vom 06.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:359,55 EUR -2,92% (06.11.2020, 12:51)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:360,05 EUR -1,48% (06.11.2020, 12:36)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:438,09 USD +4,06% (05.11.2020)