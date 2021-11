NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.208,59 USD +8,49% (01.11.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (02.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe letzte Woche um satte 27 Prozent zugelegt. Nun aber sei sie unter Druck geraten und habe vorbörslich bereits rund fünf Prozent verloren. Den Grund dafür liefere der CEO Elon Musk höchstpersönlich. Auslöser sei ein Kommentar auf einen Tweet gewesen. Sei die Rally jetzt schon wieder vorbei?Elon Musk habe es schon wieder getan. Mit einem Tweet habe er für einen Kursrutsch von rund fünf Prozent gesorgt. In der Nacht von Montag auf Dienstag habe Musk gesagt, dass nach der Rekordbestellung von Hertz noch kein Vertag geschlossen worden sei.Vorbörslich stehe die Tesla-Aktie nach der Nachricht um fünf Prozent schwächer bei rund 1.150 Dollar. Auch wenn der Kursrutsch von Elon Musk angetrieben gewesen sei, komme eine Korrekturbewegung nicht überraschend. Nach dem enorm steilen Höhenflug der letzten Woche sei der Titel extrem überhitzt gewesen. Der Stochastik- und RSI-Indikator seien massiv überkauft. Außerdem habe das Papier bereits den achten Tag in Folge über dem oberen Bollinger-Band notiert. Für die Aktie ein neuer Rekord. Gleichermaßen sei aber auch die Wahrscheinlichkeit einer Gegenbewegung gestiegen.Nach dem aktuellen Stand sei es noch nicht abschätzbar, ob die Nachricht von Musk für ein Ende des Aufwärtstrends gesorgt habe. Aus charttechnischer Sicht gebe es zumindest Hoffnung. Die Trendstärke (ADX-Indikator) sei nach dem Höhenflug der letzten Tage sehr hoch. Auch das anhaltend hohe Handelsvolumen spreche für weiterhin steigende Kurse. Ein wichtiges Level dürfte der Support am Verlaufshoch bei 1.094,94 Dollar sein. Werde diese Marke unterschritten, dürfte sich die Korrektur ausweiten. Die nächsten Unterstützungen warten dann an der 1.000-Dollar-Marke sowie am vorherigen Rekordhoch bei 900,40 Dollar, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.000,00 EUR -4,73% (02.11.2021, 12:20)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:994,40 EUR -1,62% (02.11.2021, 12:05)