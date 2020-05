Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

745,00 EUR -0,77% (12.05.2020, 09:52)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

744,00 EUR -1,27% (12.05.2020, 09:38)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

811,29 USD -0,99% (11.05.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (12.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla-Chef Elon Musk lasse die Produktion im Hauptwerk in Kalifornien wieder hochfahren und setze sich damit über die lokalen Corona-Einschränkungen hinweg. Er werde selbst an der Produktionslinie sein, habe Musk am Montag bei Twitter geschrieben. "Wenn jemand festgenommen wird, werde ich darum bitten, dass es nur ich bin."Im Alameda County, in dem sich das Tesla-Werk in Fremont befinde, würden weiterhin Ausgehbeschränkungen gelten, die eine Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollten. Tesla habe am Wochenende eine Klage dagegen eingereicht - und Musk habe gedroht, den Firmensitz des Elektroauto-Herstellers von Kalifornien zum Beispiel nach Texas oder Nevada zu verlegen.Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom habe kurz vor Musks Tweet eine Wiederaufnahme der Produktion möglicherweise in der kommenden Woche in Aussicht gestellt. Das Gesundheitsamt in dem County habe versucht, die Wogen zu glätten. Man gehe davon aus, dass Tesla im Laufe des Tages - wie rechtlich gefordert - einen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Produktion vorlegen werde und man sich über Ablauf und Zeitplan einigen könne. Regionalen Medien zufolge sei bereits vor der Ankündigung der volle Parkplatz vor dem Tesla-Werk aufgefallen.Musk habe die Coronavirus-Gefahr von Anfang an heruntergespielt und vergangene Woche die Ausgehbeschränkungen im Alameda County als "faschistisch" beschimpft. Er habe auch versucht, das Werk als besonders unentbehrlich auch in der Pandemie offenzulassen, sei damit aber nicht durchgekommen. In Fremont würden die mit Abstand meisten Fahrzeuge von Tesla gebaut, während die Produktion in dem neuen zweiten Werk in China erst am Anfang stehe. Musk behaupte jetzt auch, dass die örtlichen Behörden die Wiedereröffnungspläne des Bundesstaates widerrechtlich blockiert hätten.Die Aktie von Tesla habe sich in den vergangenen Wochen extrem stark präsentiert. Das Papier notiere derzeit bei 811,29 Dollar und damit nur noch gut 150 Dollar unter dem Anfang Februar bei 968,99 Dollar markierten Allzeithoch. Während der Corona-Korrektur sei die Aktie zwischenzeitlich bis auf 350,51 Dollar abgesackt.