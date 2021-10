Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (05.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Elektromobilität setze ihren Siegeszug auch in Deutschland fort. Für Autokäufer seien Elektroantriebe zunehmend eine Alternative. Ihr Anteil an den Neuzulassungen sei im September auf einen Höchstwert gestiegen, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervorgehe. 17,1 Prozent seien demnach batterieelektrische Autos und 12,7 Prozent Plug-in-Hybride gewesen. Reine Diesel-Antriebe seien auf 15,9 Prozent, Benziner auf 35,9 Prozent gekommen.Der Bund und die Hersteller würden den Kauf von Elektroautos mit bis zu 9.000 Euro fördern. Das solle die Klimabilanz verbessern. Sämtliche im September zugelassenen Fahrzeuge hätten laut KBA im Durchschnitt 111,6 Gramm Kohlendioxid je Kilometer ausgestoßen, rund 17 Prozent weniger als vor einem Jahr.Insgesamt seien im September 196.972 Autos neu zugelassen worden. Das sei gut ein Viertel weniger als im Vorjahresmonat und der schwächste September-Wert seit 1991 gewesen. Im zweiten Halbjahr 2020 habe der Bund die Mehrwertsteuer gesenkt, um in der Corona-Krise die Wirtschaft anzukurbeln.Im Gesamtjahr liege der deutsche Automarkt bislang mit rund zwei Millionen Fahrzeugen um 1,2 Prozent im Minus. In den Werken würden weiter Lieferengpässe bei Halbleitern die Produktion behindern, wie der Verband der Automobilindustrie mitgeteilt habe. "Der deutsche Pkw-Markt kommt in immer schwierigeres Fahrwasser", habe der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller kommentiert.Zulieferer hätten am Dienstag gewarnt, der Chipmangel sowie hohe Preise für Rohstoffe und Energie brächten viele mittelständische Unternehmen in Existenznot. Lieferungen würden kurzfristig storniert, Lastwagen müssten umkehren, habe die Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie kritisiert. Autohersteller hätten Zahlungen mit Hinweis auf den Chipmangel verweigert. Der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie habe vor einer Insolvenzwelle kleiner und mittelständischer Autozulieferer bis Weihnachten gewarnt. BYD würden von diesem Trend profitieren. Beide Aktien würden aktuell ein aussichtsreiches Chartbild bieten. Zudem habe Tesla zuletzt mit starken Auslieferzahlen geglänzt. Auch BYD habe starke Zahlen geliefert.Für Anleger bieten beide Aktien Chancen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2021)(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: