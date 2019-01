Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

291,00 Euro -0,91% (09.01.2019, 10:58)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

335,35 USD +0,12% (08.01.2019)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (09.01.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Larry Ellison sei Ende Dezember als unabhängiger Direktor in Teslas Verwaltungsrat berufen worden. Damit habe er die Aufgabe übertragen bekommen, seinem guten Freund Elon Musk auf die Finger zu schauen. Jetzt sei ein weiterer potenzieller Interessenskonflikt bekannt geworden: Ellison halte ein riesiges Aktienpaket am E-Autobauer.Das Vermögen des 74-jährigen Gründers des SAP-Rivalen Oracle werd von Forbes auf 58,5 Mrd. USD geschätzt. Rund eine Mrd. USD seines Vermögens seien über den Lawrence J. Ellison Revocable Trust in drei Mio. Tesla-Aktien investiert. Damit besitze der Milliardär 1,75% der Tesla-Anteile. Ellison sei nach Musk der zweitgrößte Aktionär.Im September habe Musk dem Druck der SEC nachgegeben, den Verwaltungsvorsitz für mindestens drei Jahre abzugeben und zwei unabhängige Direktoren zu verpflichten. Die Aufsichtsbehörde habe diese Schritte als angemessen gesehen, nachdem Musk mit Tweets über ein mögliches Tesla-Delisting für Unruhe gesorgt habe und aufgrund dessen wegen Marktmanipulation verklagt worden sei. Ende Dezember habe Tesla bekannt gegeben, dass Larry Ellison neben Kathleen Wilson-Thompson als unabhängiger Direktor eingesetzt werde. Verwaltungsratschefin sei Robyn Denholm geworden.Ellison gelte als enger Freund und Vertrauer Musks. Aus dem Investment in das Unternehmen habe er nie einen Hehl gemacht. Nur die Höhe der investierten Summe sei erst jetzt, nach Einreichung des Zulassungsantrags, bekannt geworden. Ob jemand mit einem derartigen Investment und einer engen Verbindung zum CEO tatsächlich unabhängig sei, lasse sich stark bezweifeln. Auch Denholm sei bereits seit 2014 Teil des Tesla-Vorstands und tief in den Strukturen des Unternehmens verwurzelt. Ob die SEC mit dieser Art der Unabhängigkeit zufrieden sei, bleibe ebenfalls fraglich.Unterdessen habe Elon Musk zusammen mit dem lokalen Bürgermeister den Grundstein für die Fabrik in Shanghai gelegt. In der ersten Gigafactory außerhalb der USA sollten ab Ende 2019 Model 3 für den chinesischen Markt vom Band rollen. Mit diesem Standort sichere sich Tesla den Zugang zum riesigen Markt in China, um so die Auswirkungen der Streitigkeiten zwischen Trump und Xi Jinping abzudämpfen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:291,00 Euro +1,07% (09.01.2019, 10:51)