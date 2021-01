NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (23.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla-Chef Elon Musk sei bekannt für seine visionären, manchmal auch verrückten Ideen. Jetzt wolle der gebürtige Südafrikaner die Welt sprichwörtlich auf den Kopf stellen. Seine Idee sei unterirdisch. Unterirdisch gut, würden einige glauben. Selbst Politiker, nicht gerade bekannt für große Wagnisse, schienen angetan.Tesla sei der Elektromobilitäts-Konzern der Welt. Doch so toll die Autos auch sein mögen, so sehr Anleger rund um den Globus das Unternehmen hochjubeln würden - ein Problem könne auch das US-Unternehmen nicht lösen: Gerade in Ballungszentren stünden Tesla neben gewöhnlichen Autos von Volkswagen, BMW und Toyota mehr als dass sie fahren würden. Die Verkehrsdichte sei reiseig, die Straßen längst über ihre Kapazitätsgrenzen hinaus ausge- bzw. überlastet.Musk wisse scheinbar Rat. Er wolle Städte untertunneln. Wie er jetzt getwittert habe, habe er bereits Gespräche mit Ron DeSantis geführt. DeSesantis sei Gouvernour des US-Bundesstaates Florida. Untertunnelt werden solle ausgerechnet Miami. Dabei liege die Stadt am Südzipfel des Staates nur wenige Meter über dem Meeresspiegel.Ausführen könnte den Auftrag Musks eigene Firma The Boring Company (zu deutsch wahlweise "Die langweilige Firma" oder "Die bohrende Firma"). Musk habe sie gegründet, weil der Verkehrsinfarkt ihm den letzten Nerv zu rauben gedroht habe. Die Entgegnung von Miami-Bürgermeister Francis Suarez auf Twitter habe nicht lange auf sich warten lassen. Auf seiner Website zeige The Boring Company, wie wunderbar Tesla und das Tunnelsystem harmonieren würden.