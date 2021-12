XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

807,60 EUR -3,93% (20.12.2021, 09:22)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

932,57 USD +0,61% (17.12.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Einbruch ans frühere Allzeithoch - ChartanalyseDie Aktien des E-Auto-Pioniers Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) waren im Oktober über ihr bisheriges Allzeithoch bei USD 900,40 ausgebrochen und hatten in einer massiven Trendbeschleunigung sogar den USD 1.000-Bereich weit hinter sich gelassen und schon Ende Oktober ein neues Rekordhoch bei USD 1.243,49 markiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dort sei der Wert allerdings zunächst in einer steilen Verkaufswelle an die USD 1.000-Marke gedrückt worden, ehe eine weitere Aufwärtsbewegung eingesetzt habe, die allerdings nicht an die Stärke der ersten Bewegung habe anknüpfen können. In den letzten Tagen seien die Aktien von einem Zwischenhoch bei USD 1.172 wieder deutlich eingebrochen, hätten die Unterstützung bei USD 978,60 unterschritten und fast schon das vorherige Rekordhoch vom Januar dieses Jahres erreicht.Ausblick: Der Aufwärtstrend der Tesla-Aktien habe gewaltige Schlagseite und die Bären würden insbesondere zum Jahresschluss noch einmal deutlich den Druck erhöhen. Selbst ein drastischer Einbruch des einstigen Börsenstars sei möglich.Die Short-Szenarien: Sollte der Wert jetzt also auch unter USD 900,40 einbrechen, dürfte sich die Abwärtswelle bis an die Unterstützungen bei USD 810,00 und USD 780,10 ausdehnen. An dieser Stelle könnte sich eine Bodenbildung abspielen und in eine deutliche, mehrwöchige Erholungsphase münden. Würden die Aktien dagegen auch unter USD 780,10 einbrechen, käme es bereits zu einer Verkaufswelle bis USD 720,00.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:809,00 EUR -2,46% (20.12.2021, 09:36)