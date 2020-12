ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (09.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer habe bereits die dritte Kapitalerhöhung in diesem Jahr angekündigt. Die Tesla-Aktie habe auf diese Nachricht aber eigentlich kaum reagiert. Und auch die Shortseller hätten bei Tesla kapituliert. Für neuen Schwung beim Papier sollte die Aufnahme in den S&P 500 am 21. Dezember sorgen. Investierte Anleger sollten bis dahin auf jeden Fall die Gewinne laufen lassen. Da die Tesla-Aktie kurzfristig aber etwas heißgelaufen sei, würde er derzeit von einem Kauf eher absehen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.12.2020)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:522,10 EUR -2,79% (09.12.2020, 18:26)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:525,70 EUR +2,24% (09.12.2020, 17:37)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:632,75 USD -2,64% (09.12.2020, 18:12)