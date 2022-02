XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

805,90 EUR -0,21% (16.02.2022, 15:25)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

922,43 USD +5,33% (15.02.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautoaber habe eine weitere Abnahmevereinbarung für Lithium unterzeichnet. Tesla habe am Mittwoch mit Liontown Resources einen Fünfjahresvertrag abgeschlossen. Damit sichere der Konzern Zugang zu einem im Elektroautomarkt hart umkämpften Batteriemetall. Die Aktie der australischen Minengesellschaft schieße daraufhin fast 20% in die Höhe.Das Geschäft werde voraussichtlich ab 2024 beginnen. Der rechtsverbindliche Kaufvertrag sehe die Lieferung von bis zu 150.000 Tonnen des Lithium-Spodumen-Konzentrats pro Jahr vor. Voraussetzung dafür sei, dass Liontown die kommerzielle Produktion in Kathleen Valley bis 2025 aufnehme.Angaben zum finanziellen Volumen der Vereinbarung gebe es nicht, da der Auftragswert noch gar nicht genau feststehe. Der Kaufpreis werde laut Liontown anhand eines formelbasierten Mechanismus festgelegt, der sich auf den Marktpreis für Lithiumhydroxid beziehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:800,60 EUR -1,38% (16.02.2022, 15:40)