NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

673,583 USD +19,64% (09.03.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (10.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Was für ein Tag für die Tesla-Aktie. Nach den Kursstrapazen der letzten vier Wochen habe der Titel am gestrigen Handelstag um fast 20% zugelegt. Damit habe die Tesla-Aktie die herben Kursverluste der letzten Handelswoche fast wieder wettgemacht. Auch charttechnisch sehe die Lage jetzt deutlich besser aus.Nach dem sehr starken Kursverfall der letzten vier Wochen sei es bei der Tesla-Aktie zu einem kräftigen Rebound gekommen. Die 25%-ige Korrektur seit Jahresbeginn habe oberhalb der Unterstützungszone, die sich zwischen der 500-USD-Marke und dem Zwischentief bei 541 USD aufspanne, vorerst ein Ende gefunden.Dank eines starken Kurssprungs könnte sich der Titel von dieser Marke deutlich abheben und habe dabei den Widerstand an der 100-Tage-Linie bei 642 USD und an der kurzfristigen Abwärtstrendlinie bei 665 USD überschritten. Könne am heutigen Handelstag zudem der Widerstand am Dezember-Zwischenhoch bei 695 USD nachhaltig überwunden werden, sei eine dynamische Aufwärtsbewegung bis an die 50-Tage-Linie, die aktuell bei 775 USD verlaufe, recht wahrscheinlich.Nach dem starken Kurssprung nach oben habe sich das Chartbild der Tesla-Aktie deutlich aufgehellt. Auf dem aktuellen Niveau sollte sich eine kleine Position lohnen. Der Stoppkurs werde 15% unter dem Einstiegsniveau gesetzt, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:570,00 EUR +0,53% (10.03.2021, 13:52)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:572,20 EUR +5,49% (10.03.2021, 13:37)