XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

812,00 EUR +5,22% (18.03.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

905,39 USD +3,88% (18.03.2022, 21:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.03.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) markierte am 4. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 1.243,49 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Hoch befinde sich die Aktie in einer Korrekturbewegung. Die Aktie sei dabei auf am 24. Februar 2021 ein Tief bei 700,00 USD gefallen. Seit diesem Tief erhole sich der Wert wieder. Dabei sei er zunächst auf ein Hoch 889,88 USD geklettert. Nach einem kurzen Rücksetzer, indem die Aktie im Gegensatz zum NASDAQ 100 nicht mehr auf ein neues Tief abgefallen sei, habe sich der Wert wieder erholt und sei am Freitag auf ein neues Erholungshoch geklettert. Dabei habe er auch den Widerstand bei 900,40 USD knapp überwunden.AusblickEtabliere sich die Tesla-Aktie in den nächsten Tagen über 900,40 USD, dann bestünde die Chance auf eine weitere Rally. Diese Rally könnte zu Gewinnen in Richtung des Allzeithochs bei 1.243,49 USD führen. Sollte der Wert allerdings unter den gebrochenen Abwärtstrend ab 4. Januar 2021 bei heute 807,84 USD abfallen, dann würde sich das Chartbild wieder eintrüben. In diesem Fall müsste zumindest mit einem erneuten Rücksetzer gen 700,00 USD gerechnet werden. (Analyse vom 21.03.2022)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:819,40 EUR -0,07% (21.03.2022, 08:58)