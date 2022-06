Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Cathie Wood von ARK Invest sei wieder auf den Tesla-Zug aufgesprungen - in großem Stil. Zwei ihrer börsengehandelten Fonds hätten am Dienstag Tesla-Aktien gekauft. Die Fondsmanagerin bleibe sehr optimistisch für die Aktie des E-Auto-Konzerns.Der ARK Next Generation Internet ETF habe 1.107 Aktien und ARK Autonomous Technology & Robotics 1.893 Aktien gekauft. ARK Invest habe seit dem 23. Mai mehr als 55.000 Aktien des Elektroautoherstellers gekauft, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet habe. Im April und Anfang Mai habe Wood etwa 37.000 Aktien von Tesla verkauft. Wood habe betont, dass sie immer noch optimistisch für die Aktie sei.Im Intraday-Handel sei die Aktie zwischenzeitlich um 3,4 Prozent gestiegen; im Jahresverlauf sei sie um 29 Prozent gefallen. Die Verlangsamung der Produktion in Schanghai aufgrund der Abriegelung von Covid-19 und die Besorgnis über die geplante Übernahme von Twitter durch CEO Elon Musk hätten die Aktien belastet.Es sei für viele Marktbeobachter keine große Überraschung, dass Wood die Talfahrt von Tesla gekauft habe. Ihr Kursziel für 2026 liege bei 4.600 Dollar, obwohl die Aktie im letzten Monat nach dem Ausverkauf im Frühjahr von ihrem Spitzenplatz im Flaggschiff-ETF gefallen sei. Dennoch mache Tesla 8,32 Prozent des Fonds aus, nur Zoom sei höher gewichtet.ARK Invest habe in letzter Zeit seine eigenen Probleme gehabt. Die Fonds von Wood seien in diesem Jahr durch steigende Anleiherenditen und einen allgemeinen Abschwung bei Technologie- und Internetaktien unter Druck gesetzt worden: Der ARK Innovation ETF, der ARK Next Generation Internet ETF und der ARK Autonomous Tech Fund ETF seien alle gefallen - 54, 53 und 28 Prozent.Bei der Aktie von Tesla gehe es derzeit hin und her. Die aktuellen Probleme in den weltweiten Lieferketten, die Rezessionssorgen und die Unruhe im Zusammenhang mit der möglichen Twitter-Übernahme hätten zuletzt für Druck gesorgt.Langfristig bleibt das Papier von Tesla aber ganz klar aussichtsreich, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Bei der Aktie sei derzeit Geduld gefragt. (Analyse vom 08.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link