Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

230,84 Euro -1,59% (25.03.2019, 15:57)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 260,35 -1,58% (25.03.2019, 16:01)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.03.2019/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Möge sein, das Elon Musk ein begnadeter Ingenieur und Industrie-Vordenker sei. Immerhin habe er das Elektroauto hoffähig gemacht ... quasi im Alleingang. Doch vielleicht sollte er sich auf die Autoproduktion konzentrieren und nicht so viel twittern, denn seine Tweets würden ihn immer wieder in die Bredouille bringen.Nachdem er vor 6 Monaten mit einer Reihe von Tweets den Aktienkurs gepuscht habe, indem er behauptet habe, es stünden potentielle Investoren für Tesla parat - was er später nicht habe beweisen können -, habe er von der US-Justiz einen Maulkorb bezüglich seiner öffentlichen Kommunikation über Twitter verpasst bekommen: Unternehmensrelevante Informationen dürfe er darüber nicht mehr veröffentlichen.Nun habe Musk diese Woche geschrieben, Tesla habe 2011 noch Null Autos produziert und 2019 würden es 500.000 sein. Das sei eine neue Information für den Markt, die so zuvor noch nicht bekannt gewesen sei. Diese Information habe eine wesentlich höhere Produktion bedeutet als bislang erwartet worden sei.Nur wenige Stunden später habe er seine Aussage relativiert und vorgerechnet, das er von der annualisierten Produktionsrate gesprochen habe, die zum Jahresende erreicht würde. Sprich: Wenn Tesla Ende Dezember in einer Woche 10.000 Autos produziere, dann seien das hochgerechnet auf ein Jahr über 500.000. Dessen ungeachtet sei, so Musk, für 2019 nur eine Gesamtzahl von 400.000 kalkuliert.Vor sechs Monaten habe er einen Maulkorb und den Hinweis bekommen, relevante Informationen vor Veröffentlichung mit einem rechtlichen Beistand abzusprechen. Er solle ein System einführen, das marktrelevante Tweets von ihm abfange. Nichts dergleichen sei geschehen. Immerhin sei ihm ein "General Council", ein juristischer Beistand an die Seite gesetzt worden. Dieser habe jedoch nach den beiden Tweets über die Produktionszahl für 2019 das Handtuch geworfen und diese Woche entnervt das Unternehmen verlassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:230,27 Euro -2,24% (25.03.2019, 15:45)