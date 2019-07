XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (05.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Analysten der großen Investmenthäuser würden nach den Zahlen weiter den Daumen für die Tesla-Aktie senken. Der Markt ignoriere die Einschätzungen aber derzeit: Der Kurs habe in den vergangenen Wochen rund 30 Prozent zugelegt und eine wichtige Marke geknackt. Die Bullen würden offenbar wieder Morgenluft wittern.J.P. Morgan habe das Ziel bei 200 Dollar belassen und empfehle den Verkauf. Analyst Ryan Brinkman habe zwar seine Schätzungen für das zweite Quartal erhöht, das Risiko die Jahresziele zu verfehlen, sei aber hoch.Die Credit Suisse traue Tesla nur 189 Dollar zu. Analyst Dan Levy habe geschrieben, es werde schwer, das Jahresziel von bis zu 400.000 Auslieferungen zu erreichen. Tesla müsste dafür in der zweiten Jahreshälfte mehr als 200.000 Wagen ausliefern.Noch pessimistischer sei Goldman Sachs-Analyst David Tamberrino. Sein Kursziel: 158 Dollar. Er verweise auf den wachsenden Wettbewerb.Den Kauf empfehle dagegen weiterhin Maynard Um von Macquarie Research. Kursziel: 400 Dollar. Im März habe er allerdings noch 430 Dollar prognostiziert. Auch Um sei also zumindest etwas zurückhaltender geworden.Zugreifen sollte jetzt nur, wer schon immer Tesla im Depot haben wollte, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2019)